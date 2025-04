I tornei open di tennis tavolo regalano gioia e soddisfazione agli appassionati, la Calabria risponde sempre presente quando c’è da prendere la racchetta in mano. Non è un caso come negli ultimi giorni il paese di Spezzano Albanese sia diventato una sorta di polo affidabile per gli appassionati, col gruppo “Open Calabria” formato dalla società di origine arbreshe, dal Confluenti e dal Montalto che ha collaborato col neo eletto comitato regionale della Fitet Calabria, nonché con l’amministrazione comunale locale.

Un tripudio di gare che ha registrato la partecipazione di giovani e meno giovani ha così registrato un ottimo interesse sportivo, le oltre 45 società pongistiche in gara hanno rappresentato al meglio la voglia di divertirsi con la racchetta, proponendo anche uno spettacolo di tutto rispetto.

Tanti i risultati e i podi conquistati, partendo dal singolo Over 250 M/ 50 F con l'affermazione di Michele D’Amico della Casper Reggio su Concetto Testiera, Hugo Lopez Tucci e Roberto De Carolis. Nel singolo Over 900/130 F successo per Luigi De Bernardo, il molisano del Campobasso si è imposto su Antonio Rosario Lombardi del Castrovillari, su Luigi Di Gilio e Angelo Giannelli. Nel singolo Over 1800 M /200 F primo posto per Salvatore Silvestro della Casper Reggio su Gabriele Prudente, Flavio Pasquale Oliva e Andrea Longo, nel doppio Over 3000/330 F successo invece per Gennaro Miranda del Mugnaio e Luigi Guarnieri del Napoli.

Spazio ancora per altri trionfi, con Giuseppe Caso che trionfa col Nocera nell’Over 3000M/330 F su Antonio Cicalese, Felice Messina, Giuseppe Francischiello. Grande soddisfazione, infine, per l’Over 5000M/430 F con l'exploit di Giovanni Sirimarco, talento di casa che ha espresso un grande gioco e ha conquistato meritatamente la prima piazza, vincendo così il suo primo trofeo di un certo peso. L’applauso del pubblico è stato meritato, dopo aver sconfitto un trio proveniente da Luzzi, ovvero Antonio Manfredi, Elio Malizia e Danilo Basile, sempre guidati dallo storico coach Mario Federico.

A fine gara, tante medaglie e soddisfazione plurima per i partecipanti. Paolo Cucci, organizzatore e uomo guida del Spezzano, ha ringraziato l’amministrazione comunale e l’assessore allo Sport Francesco Viceconte per la capacità di fare rete intorno a uno sport in buona crescita. Lo stesso Cucci ha sottolineato come questa manifestazione abbia avuto grande ribalta grazie all’amore profuso verso il tennis tavolo, ma soprattutto per il sacrificio collettivo che impegna tanti atleti provenienti da tutta Italia a combattere sempre con grande spirito sportivo.