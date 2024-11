«Ben venga la visita del presidente Spirlì anche presso le realtà calcistiche giovanili e di periferie come la nostra». Ad esprimere solidarietà al governatore facente funzioni della Calabria, travolto dalle critiche per essere andato allo stadio a seguire la Reggina mentre a Cosenza l’emergenza Covid raggiungeva picchi drammatici, è l’Associazione sportiva dilettantistica Accademia Calcio Archi.

«Gli attacchi ricevuti in occasione della sua presenza, su cordiale invito della società Reggina 1914, allo Stadio Granillo – scrive in una nota il presidente dell’Asd Luciano Surace - sono quanto più di male possa fare al calcio e alla società civile. A maggior ragione se questi attacchi vengono strumentalizzati scomodando i morti, ma non è accettabile che queste strumentalizzazioni provengano da chi in passato vestiva la toga e che lo si faccia per fini elettoralistici (l’allusione è a Luigi de Magistris, ndr). Forse nessuno sa che il presidente f.f. Spirlì riserva alla sua competenza esclusiva anche le materie quali sport, associazionismo e volontariato sportivo, pertanto la sua presenza al Granillo non solo ha una rilevanza istituzionale, ma ha un prestigio per tutto il territorio e per tutto lo sport cittadino».

Surace ha quindi sottolineato le finalità dell’associazione sportiva che presiede e «svolge da anni un ruolo sociale ed educativo fondamentale per il territorio di Archi».

«Il nostro - continua la nota - è un presidio di legalità ma è anche un messaggio chiaro al crimine organizzato: i giovani devono crescere sani! Per questo sarebbe fondamentale che il Presidente presenziasse anche la nostra struttura sportiva e il nostro territorio quanto prima. Uno dei messaggi importanti che muove le nostre azioni è che lo sport deve unire e la competizione deve essere educata e leale verso il prossimo, insegnamenti che purtroppo sono mancati a pochi individui che si nascondono dietro una tastiera, rancorosi verso una persona che ama la nostra città, ma soprattutto che ci sta rappresentando dignitosamente in tutto il mondo».

Infine, i complimenti alla Reggina: «I nostri bambini non vedono l'ora di poter vedere una partita al Granillo e sostenere la squadra del cuore».