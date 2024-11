«È stata presentata stamani, nella Sala Oro della Cittadella regionale, la VI edizione del 'Trofeo Coni Kinder + Sport' che quest'anno si svolgerà per la prima volta in Calabria dal 26 al 29 settembre coinvolgendo direttamente le città di Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi. Si tratta di un evento importante a cui parteciperanno circa cinquemila giovani atleti provenienti non solo dalle altre regioni italiane ma anche da Stati Uniti, Canada e Svizzera. Complessivamente saranno ventimila le presenze in Calabria nei giorni della manifestazione». Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

Attese oltre 20mila presenze

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti i presidenti della Regione e del Coni Calabria, Mario Oliverio e Maurizio Condipodero; il consigliere regionale e delegato allo Sport Giovanni Nucera; la consigliera regionale Flora Sculco ed i sindaci e i rappresentanti dei Comuni coinvolti: Ugo Pugliese sindaco di Crotone; Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi; Domenico Cavallaro, assessore allo Sport del Comune di Catanzaro; il commissario del Comune di Isola Capo Rizzuto, Domenico Mannino, ed il vicesindaco di Cutro, Anna Battaglia. «È un evento straordinario - ha sottolineato il presidente Oliverio - che porterà nella nostra regione circa ventimila presenze per quasi cinque giorni e avrà una diffusione mediatica internazionale. Ci siamo battuti fin dal primo giorno per riuscire a vincere la concorrenza delle altre regioni italiane perché crediamo molto negli investimenti sportivi. Ne sono dimostrazione i Campionati internazionali di vela a Crotone e quelli mondiali di Kitesurf a Gizzeria che anno dopo anno registrano un numero crescente di partecipanti e di attenzione da parte dei media. Crediamo nello sport e investiamo molto in questo settore innanzitutto perché è giusto dare il massimo delle opportunità ai giovani e a tutti gli appassionati calabresi che vogliono dedicarsi alle varie discipline. Ma crediamo anche che lo sport, inteso come capacità di realizzare eventi importanti, sia un modo straordinario di creare attrattività e talvolta, come in questo caso, di allargare la stagionalità turistica».

Investire nello sport

«Investiamo nello sport concretamente - ha detto ancora Oliverio - con interventi sull'impiantistica per oltre 30 milioni e non spendiamo più i soldi come in passato per pubblicizzare la Calabria con mega cartelloni pubblicitari. Visti i risultati sui flussi turistici, che anche quest'anno rivelano un incremento significativo, a doppia cifra, riteniamo di aver imboccato la strada giusta».