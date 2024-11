Il progetto presentato lo scorso dicembre, potrebbe presto diventare realtà. Una struttura non solo dedicata al calcio. L'orgoglio del sindaco, Marcello Manna e del Presidente della società, Fabio Coscarella.

Un lavoro di sinergia non può che portare grandi risultati. Questo il pensiero unanime di Coscarella e Manna in merito alla questione che riguarda il nuovo stadio.

Una struttura modulare che potrà diventare punto di riferimento non solo per la cittadina ma anche per tutta la regione.

Una struttura dedicata al calcio ma anche a tante altre attività.