“La Prevenzione Cardiologica nei Settori Giovanili”. Se ne discuterà nell’ambito del convegno che avrà luogo il prossimo 3 gennaio 2023 presso il centro congressi delle Terme Luigiane di Acquappesa, organizzato dalla Figc-Lnd Delegazione zonale Alto Tirreno, retta dal delegato zonale Battista Bufanio. «Le ultime ricerche sull’attività sportiva, che sottopone i giovani atleti, che partecipano alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive, a programmi di allenamento quasi simili agli atleti di grande livello- si legge in una nota a firma di Bufanio - pongono una attenta riflessione sui rischi clinici legati alle attività giovanili e sulle metodiche disponibili a cui la Federcalcio locale e non solo vuole dare un contributo per cercare di prevenirli». I casi aggiornati e le strategie per meglio prevenire le patologie cardiologiche legate all’attività calcistica e sportiva saranno trattati dai dottori Michele Argondizzo, specialista in Medicina dello Sport e Massimo Lucchetti, specialista in Cardiologia.

La locandina dell'evento

Il convegno focalizzerà l’attenzione «sull’importanza della prevenzione primaria delle patologie cardiovascolari su tutti i soggetti dediti allo sport senza, tuttavia, dimenticare il ruolo determinante della prevenzione». Lo scopo del confronto è quello di «avvicinare tutti gli organismi interessati ad un’ipotetica collaborazione tra cardiologi, medici dello sport, medici di base e tutti coloro hanno a cuore la salute degli sportivi e l’utilità di praticare sport in sicurezza». Nell’ambito dell’iniziativa, le Asd del territorio e della provincia di Cosenza potranno fare il punto sulle attività in essere con i vertici regionali a partire dal presidente del cr Calabria Saverio Mirarchi».

Con le relazioni dei dottori Argondizzo e Lucchetti e dopo il saluto del delegato della Figc, Battista Bufanio del delegato dell’attività scolastica federale Elio Ferrante, al convegno, moderato dalla giornalista Francesca Lagoteta, é prevista la partecipazione del sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio, dell’assessore provinciale Gabriella Luciani, del presidente della Figc Calabria e vice presidente Lnd Saverio Mirarchi, del presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio e del presidente della Vibonese Pippo Caffo, del coordinatore del settore giovanile Figc Massimo Costa, del preside del Liceo Sportivo del Istituto Silvio Lopiano Graziano Di Pasqua, del delegato Figc di Cosenza Antonio Massarini, del delegato Coni Cosenza Francesca Stancati, del vice presidente del Cr Calabria Antonio Ferrazzo, del team manager sportivo Eugenio Caligiuri e del delegato allo sport del Comune di Acquappesa Valerio Iacovo. Quasi tutte le società sportive del tirreno cosentino hanno dato l’adesione al progetto segnalando la partecipazione al convegno.