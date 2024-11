A Cirò Marina una tappa nazionale del Campionato assoluto 2019 e del Campionato nazionale under 19 e under 21

La Calabria e Cirò Marina presto capitali per diversi giorni del grande beach volley italiano. L’Asd Polisportiva Punta Alice, con il patrocinio del Comune di Cirò Marina (KR), ha infatti organizzato sia una tappa Nazionale del Campionato Assoluto di Beach Volley 2019, maschile e femminile, che una tappa del Campionato Nazionale Under 19 e Under 21, sempre maschile e femminile, fra gli eventi sportivi più importanti del panorama estivo italiano ed internazionale.

La notizia è stata annunciata dalla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) nel contesto della presentazione delle manifestazioni in programma per la nuova stagione agonistica estiva.

Presto la presentazione ufficiale

Il prossimo giovedì 9 Maggio si terrà la presentazione ufficiale nella sede federale di Roma, alle ore 18.00, e quella sarà anche l’occasione per presentare le nuove divise della Nazionale Italiana.

Naturalmente c'è grande soddisfazione per la rinomata località turistica crotonese sita sulla costa ionica che ospiterà, quindi, dal 15 al 21 luglio una delle sette tappe del campionato, entrando a pieno diritto nel circuito nazionale, al pari di città come Milano, Cesenatico, Cagliari, Palinuro, Caorle e Catania, dove sono in programma le altre tappe.

A Cirò in arrivo i migliori atleti

La competizione vedrà protagonisti i migliori atleti della specialità che si sfideranno su una delle più belle spiagge calabresi, che di recente è stata nuovamente insignita della Bandiera Blu e della Bandiera Verde.

Agli eventi strettamente sportivi si aggiungeranno manifestazioni collaterali di vario genere, nell’ottica di promuovere i valori dello sport come momento di aggregazione.

Sky is the only limit, è il motto che hanno scelto i collaboratori della Polisportiva Punta Alice, fra cui Raffaele Ferrari, ex fischietto romano, attualmente Coach Indoor, e Francesco Fuscaldo, Maestro di Beach Volley oltre che tecnico Indoor, con l’ausilio di Giuseppe Caricato, responsabile calabrese del settore Beach Volley e supervisore tecnico nazionale.