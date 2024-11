Potrebbe essere riduttivo ricordarlo solo nella Giornata dell'8 marzo, ma è comunque bello dedicare uno spazio allo sport in rosa calabrese per sottolineare l'importanza di essere donna e sportiva

"Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai". Scriveva la Fallaci. "Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna". E come darle torto. Lo sano bene le donne che magari oltre ad essere mogli, mamme, sono anche sportive. E la Calabria, in questo non ha nulla da invidiare. Tante infatti le squadre in rosa in altrettanti sport. Dalla pallavolo al futsal, dal beach soccer alla pallanuoto. Ma non solo.

!banner!

Tante le atlete, grandi e piccine che danni ormai rappresentano la nostra regione anche a livelli internazionali. Che tornano in pista, più forti di prima, anche dopo un' infortunio o magari una maternità. O che magari vanno oltre i limiti che la vita ha imposto, raggiungendo traguardi importanti, abbattendo barriere a volte insormontabili. Ed è a loro che vanno gli auguri più forti. Alle sportive. Perché lo sport è ancora oggi uno dei campi in cui la discriminazione di genere è ancora troppo presente.