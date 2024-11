Dalla Superlega, alla Serie A2 di basket. I giallorossi si preparano alla gara di andata dei quarti di finale, sabato in casa contro Verona. In riva allo stretto, invece, brutte notizie per i neroarancio

L'assalto all'Europa della Tonno Callipo entra nel vivo. La vittoria contro Sora è ormai archiviata. Giallorossi proiettati già verso il prossimo impegno. Si torna in campo sabato contro Verona, gara valida per l'andata dei quarti di finale dei play-off Challenge Cup, ancora una volta sfruttando il fattore palazzetto.

I precedenti

Trenta i precedenti tra le due compagini, il bilancio è tutto a favore della Tonno Callipo. Il primo risale al 2001, campionato di Serie A2. Tre gli ex di turno: uno in casa Verona, Marretta. due in casa Tonno Callipo, Lecat e Coscione.

Continua quindi il sogno, ancora forte la voglia di riscatto. E ancora una volta, la società abbatte i prezzi dei biglietti chiamando a raccolta i tifosi, #tuttialpalezzetto, appuntamento al “PalaValentia" sabato 31 alle 18

Tutt'altro clima in riva allo stretto

In Serie A2 di basket invece, ferma la Viola. Rinviata al 19 aprile la gara contro Treviglio in programma sabato. Ma le preoccupazioni sono ben altre. La società è stata infatti deferita in seguito alla vicenda della fideiussione ritenuta non idonea, rischiando ora la retrocessione o in alternativa una forte penalizzazione.

Aspettando il 9 aprile

Per saperne di più bisognerà aspettare il 9 aprile, data della prima udienza.