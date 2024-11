I dirigenti dell'Asd Sporting Locri hanno deciso di chiudere battenti e di lasciare il campionato di Serie A di calcio a cinque femminile dopo le numerose minacce ricevute

Il prefetto di Reggio Calabria Claudio Sammartino ha disposto «adeguate misure di protezione» nei confronti della dirigenza della squadra di calcio a 5 femminile Sporting Locri. Gli stessi dirigenti saranno sentiti nei prossimi giorni in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto.



‘Chiuso per dignità’ - Il presidente Ferdinando Armeni pochi giorni fa ha annunciato la chiusura dopo sei anni di attività, una scelta dettata dalla voglia di vivere in sicurezza, dalla voglia di proteggere la propria famiglia, e di non sacrificarne la tranquillità, dopo le numerose minacce ricevute. L’ultima in ordine di tempo mercoledì 23 dicembre, quando Armeni vicino al finestrino posteriore della sua auto ha trovato due gomme dell’auto forate e un bigliettino, proprio vicino al seggiolino della loro figlia di 3 anni e mezzo: “Resterai a terra come queste ruote… Chi si siede qui solitamente?”.



Poche righe ma necessarie per decidere di interrompere il sogno della squadra calabrese.