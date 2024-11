La dirigenza dell'Asd Sporting Locri ha deciso di chiudere battenti e di lasciare il campionato di Serie A di calcio a cinque femminile dopo reiterate minacce ricevute fino alla vigilia di Natale.

Locri non avrà più la squadra di calcio a cinque femminile, la Asd Sporting Locri, che disputa il campionato di Serie A. La decisione della dirigenza arriva dopo le reiterate gravissime minacce ricevute dalla dirigenza e dalle rispettive famiglie. Il presidente Ferdinando Armeni ha annunciato la chiusura dopo sei anni di attività, quando la squadra era diventata la vera sorpresa del campionato di serie A. Una scelta dettata dalla voglia di vivere in sicurezza, dalla voglia di proteggere la propria famiglia, e di non sacrificarne la tranquillità per quello che è e resta un hobby anche per i dirigenti, come ha ribadito Armeni.



Solidarietà ai dirigenti e alle giocatrici dell'Asd Locri l'ha espressa il presidente della commissione anti 'ndrangheta del Consiglio regionale, Arturo Bova, che presto si recherà in visita a Locri nella sede della società per conoscere da vicino questa realtà, e per valutare se ci saranno le condizioni per il ritorno al calcio agonistico.