È terminata da poco allo Scorpion di Rende la seconda giornata del campionato assoluto a squadre della Federazione Italiana Giuoco Squash, che ha visto impegnate le 5 formazioni del girone Centro Sud. Nell’impianto rendese la IGreco si è presentata con i campioni europei Borja Golan e Millie Tomlinson, il vice campione europeo George Parker ed i giocatori calabresi Federico Belvedere, Cristina Tartarone e Riccardo Santagata. Le squadre ospiti hanno schierato il meglio delle loro short list. La formazione IGreco sabato ha esordito subito forte contro la formazione di Catania, il quartetto titolare composto da Belvedere testa di serie 3, Parker 2, Golan 1 e la forte Tomlinson è riuscito a prevalere per 179 a 87. Nel secondo incontro la IGreco ha replicato, cambiando la composizione dei suoi giocatori ma non il risultato che è rimasto sempre favorevole che con il punteggio di 166 a 113 hanno messo in cassaforte altri 3 punti preziosi.

Questa mattina le gare si sono aperte con il big match tra la IGreco e Napoli le due squadre in classifica erano staccate di soli 3 punti, 21 per i calabresi e 18 per i partenopei. Il quartetto titolare della IGreco ha lottato punto su punto come da pronostico riuscendo a trionfare con il punteggio totale di 143 a 131.

Contemporaneamente, a Milano, si è disputato il girone Centro Nord, nel quale la squadra meneghina ha incamerato 4 vittorie, aggiudicandosi nella classifica nazionale il secondo posto dopo IGreco. La terza tappa si disputerà a Bologna per poi proseguire con l’ultima e decisiva nel centro sportivo Figs di Riccione.