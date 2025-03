Il campionato di Promozione (girone B) si prepara a quello che sarà il rush finale più interessante degli ultimi anni. Sembra innanzitutto un discorso a tre tra Virtus Rosarno, Stilomonasterace e Gioiosa Ionica per quel che concerne la vetta.

Non solo le prime tre, ma anche tutte le altre hanno infuocato il venticinquesimo week end dilettantistico che ha dato ai posteri anche la top 3 settimanale stilata dalla redazione sportiva di LaC News24 secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Pochissimi dubbi per a vetta della top 3 dal momento che essa se la prende uno straripante Fabian Mena. L'attaccante colombiano è letteralmente un fiume in piena e nel tennistico 6-0 dello Stilomonasterace ai danni del Bianco, il possente centraavnti si porta il pallone a casa dopo aver siglato una tripletta che peraltro tiene sotto tiro la Virtus Rosarno.

Il secondo posto è invece occupato da Sanchez Loesi, autore di una doppietta nel pesante poker esterno dell'Africo rifilato alla Bovalinese.

La top 3 si chiude con Denaro, ancora una volta decisivo per il Gioiosa Ionica. Il centrocampista biancorosso apre le danze nel big match di alta classifica contro la Pro Pellaro e, così come lo Stilomonasterace, rimane a stretto contatto con la vetta.