Con oltre trecento partecipanti, grande successo per la gara podistica che si è tenuta nel capoluogo pitagorico

Con il tempo di 30 primi e 37 secondi, è Ayoub Idam il vincitore della StraCrotone (in foto con Vanessa Cardamone, prima arrivata nella categoria Donne), la gara podistica organizzata nel capoluogo pitagorico, e che ha riscosso ottimi risultati in termini di partecipazione, visti gli oltre trecento corridori. La competizione è stata valida per il campionato nazionale della Federazione Italiana Atletica Leggera, e ha visto un percorso di 10 kilometri in due giri per i centoventi corridori in gara Fidal provenienti da tutta la regione; il resto dei partecipanti – circa trecento atleti amatoriali o semplici cittadini che hanno voluto fare un giro alternativo delle vie di Crotone – ha percorso la metà dei kilometri. Tanti anche i bambini che si sono avventurati in questa gara.



Ayoub Idam, nemmeno maggiorenne, compirà 18 anni a luglio, ha sbaragliato tutti i partecipanti che, molto sportivamente, hanno applaudito a questa vittoria. Marocchino di nascita, ma crotonese d'adozione e prossimamente in maniera ufficiale visto che prenderà la cittadinanza, non è nuovo a gesti sportivi importanti: lo scorso anno è diventato Campione d'Italia sui 3000 metri ai campionati italiani Allievi di Atletica a Rieti. Una grande gesta, non solo sportiva, che ha coinvolto la cittadinanza nella centralissima piazza della Resistenza dove poi si è svolta la premiazione delle varie categorie di partecipanti, e dove sono stati allestiti alcuni stand.