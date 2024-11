La squadra e la società dell’Ags Soriano hanno voluto iniziare la stagione così. Con un pensiero verso chi non c’è più. Verso Salvatore, Natalino e Salvatore, volati in cielo troppo presto.

I loro volti accompagneranno per sempre le gesta della squadra, che partecipa al campionato di Eccellenza: sono impressi, infatti, sulle maglie dell’Ags Soriano, che ha voluto non solo ricordare per sempre i tre giovani del paese scomparsi in un recente incidente stradale, ma ha inteso anche omaggiare i loro familiari con delle magliette prima del match di esordio casalingo in campionato.

Un piccolo ma significativo gesto, al quale si è accompagnato anche l’omaggio floreale dei tifosi del Sambiase, perché il calcio sa offrire pure momenti come questi. Perché il calcio sa anche unire nel momento del dolore e del ricordo.

