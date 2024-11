Torna “11 in campo”. La trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Ideata e condotta da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Vincenzo Sardu del Corriere dello Sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A. Si parlerà della crisi del Cosenza e del derby tra Catanzaro e Crotone. Con le aquile che vincono la gara in un bel match guastato da incidenti. Ospiti di questa sera, alle 21.00, l'attaccante del Catanzaro Alessio Curcio ed i giornalisti Bruno Palermo Sky e Antonio Ciampa Il Quotidiano del sud. Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.