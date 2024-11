Si rinnova, come di consueto, l'appuntamento settimanale con “11 in campo”, la trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C, ideata e condotta da Maurizio Insardà. Oggi alle ore 21.00 su LaC canale 11 del digitale terrestre, 415 Tv sat e 820 SKY, andrà in onda la terza puntata del format.

Il programma condotto da Maurizio Insardà, avrà anche stasera anche la preziosa partecipazione di Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Sardu del Corriere dello Sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

11 in campo, gli ospiti

Al quarto appuntamento stagionale con "11 in campo" parteciperanno: il direttore sportivo della Ternana capolista del campionato di serie B Luca Leone e l’ex ds di Cosenza, Lecce e Spezia Mauro Meluso.