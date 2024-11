Era la gara di esordio per molti giovani atleti rossoblù e anche per il tecnico Raffaele Pellicanò. Si volve debuttare con un sorriso e alla fine il sorriso è arrivato. La Vibonese Under 15, nel torneo nazionale di Serie C, si è presentata sul sintetico del Marzano piegando il Catania.

Uno a zero il risultato a favore dei rossoblù nella prima giornata del campionato nazionale Under 15 di Serie C. Un esordio da ricordare per i ragazzi di mister Lele Pellicanò, i quali hanno saputo offrire una prestazione apprezzabile, siglando un gol con El Adnani, chiudendo poi ogni varco alla reazione degli etnei. E non solo: con Furchi i padroni di casa hanno anche fallito un penalty. Ma va bene così: era importante partire con il piede giusto e adesso bisogna solo proseguire su questa strada.

Il prossimo avversario si chiama Palermo. Un altro avversario blasonato per i giovanissimi calciatori rossoblù, che hanno dalla loro l’entusiasmo e la voglia di crescere.