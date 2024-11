Il Cosenza torna in Calabria con i tre punti dopo il successo per 1-0 in casa del Sudtirol sancito dal gran gol di Frabotta al 78'. Al termine del match è arrivato anche il commento del tecnico rossoblù Fabio Caserta.

«Dispiaciuto per Forte»

«Mi dispiace che il rigore l’abbia sbagliato Forte. Non gli gira nulla in questo momento ma deve continuare a lavorare come sta facendo e sono sicuro che ne verrà fuori perché ne ha le doti ed il carattere per farlo. Abbiamo fatto una gara molto buona nella quale si è sofferto poco e niente, forse solo dopo il rigore sbagliato. La partita non era facile da affrontare soprattutto dal punto di vista mentale visto che eravamo reduci dal successo contro una grande squadra come il Venezia. Abbiamo superato una prova di maturità importante. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che lavora sodo e che non si è mai disunito anche nei momenti di difficoltà».

«Pensiamo solo alla salvezza»

«Avevo chiesto alla squadra una partita di grande concentrazione e sono stato accontentato. Era da un po’ che non si vinceva fuori casa e questo successo è arrivato in un momento importante per la lotta alla salvezza. Continuiamo a lavorare non pensando ad altro, perché so che è facile farlo dopo due successi di fila. Avevo il dubbio se far giocare Voca dall’inizio ma poi ho preferito mettere due attaccanti puri. Florenzi ha fatto bene per un’ora, fino al cambio. Gyamfi? In fase difensiva dà equilibrio, spinge un po’ meno degli altri ma non era facile. Ha sbagliato pochissimo».