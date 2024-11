Sei italiani in campo nel secondo turno del Masters1000 di Madrid, il secondo stagionale sulla terra rossa dopo quello di Montecarlo. Una giornata a forti tinte azzurre che potrà regalare nuove soddisfazioni al tennis dopo un inizio 2024 davvero straordinario. Domani è il giorno del derby italiano tra il numero due del mondo e prima testa di serie del torneo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, numero 52 del mondo, all'esordio ha battuto il francese Richard Gasquet, numero 116 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni in due set (6-2 7-5) e sfiderà ai trentaduesimi l'amico e connazionale, che al primo turno ha usufruito di un bye.

In campo per il secondo turno anche Luciano Darderi, dopo la prima vittoria in carriera in un Masters1000 ottenuta contro il francese Gael Monfils (6-4, 6-2), giocherà contro l'americano Taylor Fritz. In campo anche Flavio Cobolli contro il cileno Nicolas Jarry, dopo aver battuto nel primo turno un altro tennista cileno Alejandro Tabilo in tre set (5-7, 6-4, 6-4).

Il tabellone dei giocatori italiani nel torneo in corso alla Caja Magica della capitale spagnola si completa con Matteo Arnaldi che dopo aver superato in due set l'australiano Christpher O'Connell (6-4, 6-1) affronterà il numero quattro del ranking Atp Daniil Medvedev. Lorenzo Musetti, dopo il bye nel primo turno affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild.