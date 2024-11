Domenica 8 dicembre si terrà la settima edizione dell’evento “Sulle strade del Magliocco”. Una gara di regolarità per automobili d’epoca e di particolare interesse storico che propone agli equipaggi partecipanti un suggestivo percorso tra i paesaggi del Parco nazionale del Pollino e della Piana di Sibari per conoscere il territorio in cui viene coltivato il pregiato vitigno autoctono calabrese da cui si produce il Magliocco.

La manifestazione, riferisce una nota stampa, è organizzata dall’Historic Club di Castrovillari con il patrocinio di più enti oltre quello del capoluogo del Pollino e la collaborazione di altri soggetti ed associazioni. L’appuntamento attira appassionati da tutto il Sud Italia e sarà caratterizzato anche da degustazioni enogastronomiche (a cura delle Tenute Ferrocinto e dalla Campoverde). Il ritrovo è atteso in mattinata a Castrovillari. «Sulle Strade del Magliocco” – commenta il presidente Domenico Campilongo- è valido per il quarto “trofeo Franco Minasi”. Un premio riservato al miglior regolarista iscritto al nostro club che continuiamo a dedicare ad uno dei soci fondatori dell’associazione». «Passione e amore per i motori di un tempo, per il bello e l’avventura- aggiunge il sindaco e assessore allo Sport del Comune di Castrovillari, Domenico Lo Polito- sono la sintesi, poi, di questa manifestazione a più voci che ogni anno afferma l’amore per questa terra».