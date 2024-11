Il Catanzaro giocherà la prima partita di Supercoppa di Serie C in casa il 29 aprile. Ieri sono state ufficializzate le date della competizione che i giallorossi dovranno disputare contro Feralpisalò e Reggiana, le altre due squadre che si sono classificate al primo posto nei rispettivi gironi.

Le tre squadre saranno raggruppate in un mini-girone all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Ecco date e regolamento:

1a giornata, sabato 29 aprile 2023: ore 16:30 Catanzaro-Feralpisalò

2a giornata, sabato 06 maggio 2023: nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3a giornata, sabato 13 maggio 2023: la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Regolamento

Nel girone a 3, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del girone;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del girone.