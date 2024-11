Buona la prima di Supercoppa per il Catanzaro che nel match andato in scena oggi allo stadio Ceravolo ha battuto in rimonta la Feralpisalò, la squadra che ha trionfato nel girone settentrionale di Serie C. Succede tutto nella ripresa: al gol del vantaggio ospite segnato da Butic risponde due minuti dopo Ghion. Poi ci pensa il solito Iemmello a segnare la rete del definitivo 2 a 1. Il Catanzaro, grazie alla vittoria conquistata, dovrà affrontare la Reggiana, club che ha vinto il girone B, il 13 maggio al Mapei Stadium.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti di gioco le due squadre si studiano. Un paio di azioni offensive da entrambe che però non hanno creato particolari pericoli ai due portieri.

La prima vera occasione per i capita a Iemmello al 24’. Brignola si accentra dalla destra e prova la conclusione nei pressi del lato corto dell’area di rigore, il portiere ospite riesce in qualche modo a respingere, la palla resta lì dove si fa trovare pronto il 9 giallorosso che però strozza il tiro mandando la palla fuori.

La Feralpisalò risponde al 29’. Brighenti sbaglia l’anticipo su Butic sulla trequarti di campo, l’attaccante degli ospiti si avvicina al limite palla al piede e si trova a tu per tu con Fulignati che però è miracoloso sulla conclusione e riesce a deviare in corner.

Ospiti di nuovo pericolosi con Guerra che al 35’ controlla in area, si gira e colpisce basso sul primo palo, ma il portiere della Aquile è di nuovo attento e devia sul fondo.

Nel finale poco da segnalare. Non c’è recupero e l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Catanzaro 0, Feralpisalò 0.

Secondo tempo

Catanzaro più propositivo a inizio ripresa, dopo tre minuti Curcio si trova la palla sul destro a seguito di una ribattuta e da dentro l’area colpisce forte rasoterra ma la palla si perde di poco al lato.

Al 54’ però gli ospiti passano in vantaggio. Butic dal limite, leggermete defilato sulla destra, lasci partire un tiro a giro sul secondo palo su cui Fulignati non può nulla.

Ma il Catanzaro non ci sta e pareggia dopo neanche 2 minuti. Ghion, a seguito di una splendida percussione palla al piede partita poco prima del limite, entra in area, salta due difensori in slalom e conclude. Sul tiro è fondamentale la deviazione di un difensore ospite che beffa Pizzignacco.

La partita prosegue a ritmi alti, Il Catanzaro vuole a tutti i costi il secondo gol che arriva al 64’. Sounas verticalizza per vie centrali e trova Iemmello che riceve entra in area e con un tocco sotto scavalca l’estremo difensore ospite. Catanzaro 2, Feralpisalò 1.

Aquile ancora pericolose con Vandeputte al 75’ che dalla sua mattonella preferita scarica il destro verso l’incrocio del primo palo, ma l’estremo difensore ospite si supera e devia in calcio d’angolo. Da segnalare il gol annullato a biasci sugli sviluppi del corner per fuorigioco.

Nel finale il Catanzaro va vicino al terzo gol con Biasci che al minuto 90 colpisce in pieno il palo. Dopo tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Catanzaro-Feralpisalò finisce 2 a 1.

Il tabellino di Catanzaro-Feralpisalò

CATANZARO: Fulignati, Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola (16′ st Vandeputte), Verna (16′ st Pontisso), Ghion, Sounas (27′ st Bombagi), Situm; Iemmello (44′ st Cianci), Curcio (27′ st Biasci). A disp: Sala, Grimaldi, Fazio, Gatti, Megna, Tentardini, Welbeck, Rolando, Katseris, Cinelli. All. Vivarini

FERALPISALO': Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Di Gennaro, Tonetto; Hergheligiu (23′ st Zennaro), Carraro, Belestrero; Siligardi (33′ st Palazzi), Butic, Guerra (33′ st Pittarello). A disp: Volpe, Venturelli, Musatti, Di Molfetta, Legati, Panico, Pietrelli, Salines. All. Vecchi

ARBITRO: Sfira di Pordenone

RETI: 9′ st Butic (F), 10′ st Tonetto (AG F), 20′ st Iemmello (C)