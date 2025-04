Oggi e domani in Molise si terrà l’edizione che concentrerà le squadre vincitrici dei rispettivi tornei regionali. I pitagorici in campo maschile e le ragazze allenate da Iurlaro vorranno stupire ancora una volta

Quasi come una sorta di fine settimana, l’impegno a cavallo tra il mese in conclusione e quello nuovo sarà sicuramente atteso dagli appassionati di pallavolo per capire il livello dello sport calabrese. Oggi e domani a Campobasso due compagini di volley calabresi cercheranno di vincere la Supercoppa del Sud, un trofeo che potrebbe dare un nuovo senso alla stagione.

In campo maschile, andrà in campo il Crotone, una compagine giovane e determinata. Ha come suo punto di forza proprio la freschezza dei migliori talenti, è una squadra che – per individualità – può davvero spiccare nelle gare secche, come già accaduto in Coppa Calabria quando ha eliminato avversari superiori ma solo sulla carta. Da una parte mettiamo in conto ciò, dall’altra invece è proprio il fattore dell’esperienza da non sottovalutare, contro avversari forse un tantino più rodati.

Sul fronte maschile, con la Campania che ha rinunciato, nella poule A ci sarà spazio per Santa Teresa, Matera e Crotone, nella B lotteranno per la Supercoppa del Sud i molisani del Termoli e Casarano. Al PalaVazzieri si inizierà alle ore 17 con Matera-Crotone mentre il Santa Teresa che se la vedrà prima con la perdente alle 18.30 e poi domani alle 9.30 contro la vincente. Consideriamo inoltre un altro aspetto: qualunque sarà l’esito dei match, il Crotone dovrebbe poi giocare questo venerdì alle 17.30 contro Lamezia in Serie C. Tre giorni di incontri sul calendario consecutivi che lasciano, quanto meno, un po’ perplessi chi guarda il tutto con un occhio esterno, ma nel mondo volley non è una rarità vedere ciò.

Sul versante femminile, la Todosport Vibo vorrà dimostrare di essere la degna rappresentante della Calabria all’interno della manifestazione. La squadra sta disputando un’ottima stagione e approfitterà dell’evento anche per prendere consapevolezza della sua forza, misurandosi con avversarie ben più tecniche rispetto a quelle che sta affrontando, per la maggior parte, nel torneo di Serie C. Il torneo è suddiviso anche in questo caso in due gironi. Vibo farà il proprio esordio alle 17:00 contro la Nuova Pallavolo Campobasso, mentre a seguire la Zafferana affronterà prima la perdente e poi la vincente della gara d’apertura. Potenza, Pozzuoli e Capurso lotteranno nell’altro gruppo, la finalissima è in programma giovedì primo maggio alle ore 15:00 presso il PalaIpia. E, sempre guardando al campionato, le vibonesi avranno qualche giorno in più di riposo, tornando in campo poi a Cosenza domenica pomeriggio.