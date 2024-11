Ospite di LaC Sport il tecnico azzurro svela la notizia: già sabato al palazzetto per gli allenamenti e domenica per la prima di campionato

E' un ospite d'eccezione. Un ex, ma soprattutto un amico di Vibo Valentia. Gianlorenzo (Chicco) Blengini, tecnico della Nazionale sarà in Calabria nel weekend per qualche giorno di vacanza. Nell'occasione farà visita al club e alla squadra allenata da Lorenzo Tubertini. Domenica seguirà la prima gara di campionato tra la Tonno Callipo e l'altra sua grande ex squadra, Civitanova.

Ecco la sua telefonata all'interno di LaC Sport in cui il Ct azzurro parla del campionato di Superlega.