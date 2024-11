Giallorossi ad un bivio. Si avvicina Gara 3 dei play off Challenge Cup. Al PalaValentia, arriva Sora. In una partita, il futuro di una stagione

E' il giorno dei giorni. Quello da dentro o fuori. Dopo aver sprecato l'occasione d'oro, la Tonno Callipo si giocherà il tutto per tutto domenica al PalaValentia in Gara 3. Una vera e propria finale, in palio un pass per i playoff Challenge Cup.

I precedenti

E quella tra Tonno Callipo e Sora è ormai una storia infinita. Un duello iniziato anni fa e caratterizzato da battaglie combattute, tra Coppa Italia e play off promozione, nella storia, la stagione 2016.

Un lungo braccio di ferro tra due squadra determinate, e con l'obbligo di salvare, quanto possibile, una stagione sfortunata. In modo particolare dovrà farlo la Tonno Callipo, chein corso d'opera ha dovuto rivedere gli obiettivi stagionali. L'ultima partita per dimenticare la regular season. Una partita per continuare a sognare. Per farlo, i giallorossi avranno bisogno soprattutto del supporto dei tifosi, presenti anche in Gara 2 al PalaGlobo.

Tutti al palazzetto

Per l’occasione, la società ha perciò rilanciato l’iniziativa dei biglietti a prezzi agevolati. Appuntamento domenica 25 marzo ore 18.00 al PalaValentia.