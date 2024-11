Domenica, i giallorossi torneranno a Sora per la Gara 2 dei play off Challenge Cup

Lì, nello stesso palazzetto in cui si è chiusa la regular season, la Tonno Callipo domenica si giocherà il tutto per tutto. I giallorossi si ritroveranno faccia a faccia al PalaGlobo contro Sora, per Gara 2 degli Ottavi di Finale Play Off Challenge Cup.

Doppia chance per Vibo

Per Vibo una doppia occasione. Strappare un pass per gli spareggi e riscattarsi dalla sconfitta dell'ultima giornata di campionato. Contro l’avversaria di sempre, Sora, è tempo del match che vale una stagione. Dopo la vittoria in casa domenica scorsa, La Tonno Callipo avrà così la possibilità di chiudere definitivamente il discorso, evitando di rimandare tutto al 25 marzo, data dell'eventuale bella. Per i giallorossi si tratta della terza presenza nei play off Challenge Cup, un obiettivo importante dopo una stagione difficile.

Attenzione all'avversaria

Bisognerà fare i conti con una squadra altrettanto affamata di riscatto pronta a riaprire i giochi. La pressione quindi questa volta pesa tutta sui sorani ma attenzioni a fare conti affrettati.