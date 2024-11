Il martello francese è tornato in gruppo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese. Lo staff medico giallorosso a lavoro per recuperare anche Rejlek

Un nuovo campionato è pronto ad iniziare a Vibo Valentia, casa della Tonno Callipo. La squadra giallorossa alza il ritmo in vista di gara 1 play off Challenge contro Ravenna. Il match che darà il via ad una nuova sorprendente appendice di campionato. Messo dietro le spalle il sogno scudetto, troppo prematuro, Coscione e compagni puntano ad un posto in Europa. Solo pochi giorni di vacanza concessi da coach Kantor, poi tutti nuovamente in palestra per gli allenamenti fisici e tattici. In settimana in Calabria è sbarcata Molfetta per un allenamento congiunto. Anche i pugliesi come i vibonesi sono inseriti in questa speciale griglia spareggi che mette in palio il pass d’accesso alla prossima Challenge Cup. Sia Molfetta che Vibo scenderanno in campo il prossimo 26 marzo. Hanno già esordito, invece, Latina, Milano, Padova e Sora, che si contendono gli ultimi due posti disponibili. Ancora qualche giorno di attesa, quindi, per i tifosi gialorossi che potrebbero rivelarsi fondamentali in caso di serie lunga con la Callipo che potrebbe sfruttare il fattore campo tre volte su cinque. Sorvegliati speciali l’opposto ceco Rejlek e lo schiacciatore francese Geiler. Entrambi, infatti, vengono da un infortunio. Rimetterli in piedi al 100% per i play off potrebbe diventare devastante per le avversarie.