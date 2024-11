La Tonno Callipo torna nuovamente in campo per il turno infrasettimanale. A domicilio arriva Piacenza, tra le migliori squadre del campionato. Contro gli emiliani, i ragazzi di coach Kantor proveranno a strappare la prima vittoria tra le mura amiche

Neanche il tempo di assaporare la vittoria contro Padova, che per la Tonno Callipo è ora di scendere nuovamente in campo. Turno infrasettimanale, il secondo stagionale, che vedrà impegnati i giallorossi in casa contro una delle corazzate del campionato, Piacenza al momento sesta forza. L’occasione per la prima vittoria casalinga.



Ventitré i precedenti tra le due compagini e il bilancio è tutto a favore degli emiliani con 18 vittorie contro le cinque dei calabresi. La più importante, per i giallorossi, l’unica in casa, nella stagione 2010-2011. Quella odierna sarà una gara di grandi ex. Su tutti Marra, che per la prima volta ritrova la sua squadra con la quale sfiorò lo scudetto nella stagione 2013. A fargli compagnia, capitan Coscione a Piacenza nella scorsa stagione da gran de protagonista. Dall’altra parte, Tencati: casacca giallorossa nel 2009-2010.



Nell’ultima gara, la Tonno Callipo, ha dimostrato grinta, determinazione, lucidità. Tutti elementi che hanno permesso alla squadra di coach Kantor di non abbassare la guardia. Elementi che ancor di più dovranno essere presenti nel prossimo impegno.

Maria Chiara Sigillò