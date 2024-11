Ai quarti c’è Civitanova dell’ex Blengini. Pacenza, Monza e Sora le altre qualificate

Piacenza, Monza, Sora e Vibo Valentia. Ecco le quattro squadre che volano ai quarti di finale di coppa Italia. Decisivo il fattore campo, quindi, tranne che a Verona con la vittoria a sorpresa di Sora che ha fatto rotolare la testa di coach Giani. Particolare attenzione al PalaValentia dove la Callipo si sbarazza della pratica Padova in 4 set. Partita non bellissima, anzi a tratti anche bruttina da vedere.

A pesare nell’economia del match la gara ravvicinata di domenica scorsa e le energie consumate nella straordinaria rimonta contro Trento. Parecchi gli errori. Alla fine ha vinto chi ha sbagliato meno. Con i giallorossi schiacciasassi nel primo set, ripresi nel secondo parziale, di nuovo avanti nel terzo ed irraggiungibili, seppur a fatica, nel quarto con la chiusura a muro di Junior Costa e Padova definitivamente al tappeto.

Mvp l’opposto Peter Michalovic. Messo in tasca il pass d’accesso al turno successivo del trofeo tricolore la squadra di coach Kantor è tornata subito in palestra per preparare la delicata trasferta di campionato contro Monza. Per rivedere i giallorossi versione coppa bisognerà attendere il nuovo anno, l’undici gennaio quando la Callipo sfiderà a domicilio il Civitanova dell’ex Chicco Blengini.

Alessio Bompasso