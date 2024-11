Domani alle 20:30 il primo turno del trofeo tricolore contro i patavini, battuti 3-1 in campionato. Chi vince va ai quarti contro Civitanova

Dietro le spalle una grande prestazione, al di là del successo, contro Trento. Davanti agli occhi il primo round di coppa Italia. Al PalaValentia arriva Padova che invece nell’ultimo turno di campionato si è arresa nettamente a Ravenna.

Il morale è opposto. La voglia di mettere in tasca la qualificazione ai quarti di finale, però, è la stessa della Tonno Callipo. Mai fidarsi di un leone ferito ed i patavini di ferite aperte ne hanno parecchie. I due ko consecutivi nelle ultime due partite della regular season. La sconfitta contro Vibo maturata nel match di campionato lo scorso 6 novembre. I motivi per rifarsi, insomma, non mancano. Come non mancano le motivazioni tra i ragazzi di coach Kantor. Una squadra che contro Trento ha messo in mostra la sua qualità più importante: non si da mai per vinta. Soprattutto quando gioca davanti al suo pubblico. I giallorossi lo faranno anche domani a partire dalle ore 20:30. Il PalaValentia è la carta in più che i tonni potranno calare sul tavolo rosso-bianco-verde del trofeo tricolore. Un asso nella manica strappato proprio a Padova. Chi vince vola in final-eight contro Civitanova. Ma questa è un’altra storia.

Alessio Bompasso