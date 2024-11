A distanza di pochi mesi, eccole nuovamente faccia a faccia. Vibo e Sora, si ritrovano in Superlega dopo essersi date battaglia nello scorso campionato

Una partita che ai più rievoca ricordi poco piacevoli, emozioni, rammarico. Quella contro Sora, in scena domenica, non sarà una semplice partita per la Tonno Callipo.

Basta fare un salto indietro nella scorsa stagione. Difronte le due forze del campionato, In palio la finale play off per la promozione diretta nell’olimpo del volley. Una battaglia infinita conclusa poi con la vittoria di Sora, che espugnò il PalaValentia al termine di gara cinque. Vibo che poi, fu premiata dal ripescaggio.



Undici i precedenti tra le due squadre, i laziali in vantaggio con 7 vittorie, contro le quattro dei giallorossi. In parità però su una gioia e una delusione a testa. La Callipo con la vittoria nella finale di Coppa in A2, Sora, con la promozione diretta, appunto.

Ma i ruoli, ad oggi, sono invertiti. Vibo guarda dall’alto Sora, ultima in classifica, con quattro punti di vantaggio. E domenica, al PalaValentia la squadra di coach Kantor proverà a dare continuità al momento positivo, dopo le tre vittorie consecutive. Sora, non proprio al massimo, ma comunque in netta ripresa, riserverà ai padroni di casa l’ennesima beffa?

Maria Chiara Sigillò