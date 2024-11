Dopo la sconfitta contro Sora, fanalino di coda del torneo, esplode la protesta tra i supporter giallorossi. Vertice in sede

Il bubbone è scoppiato. Il terremoto ancora no. E forse non ci sarà neppure questa volta. Questione di ore o forse anche di minuti. Di sicuro in casa Tonno Callipo Calabria qualcosa dovrà cambiare. Presto. Se toccherà al solo Tubertini fare le valige o a salutare sarà più di una persona (o nessuno) questo lo capiremo entro stasera. Al massimo domani.

Vibo non gira

Non lo ha praticamente mai fatto in questa prima parte della stagione. Difficile trovare un solo capro espiatorio. Un solo motivo. Se dopo quattro mesi un gruppo di buoni atleti non diventa una squadra, di problemi sul banco ce ne sono parecchi. Tubertini ha le sue colpe. E come se le ha? E contro Sora, proprio perché è Sora (squadra modesta e cenerentola del torneo) sono esplose. Ma è impossibile puntare il dito solo contro di lui se il patron della società Pippo Callipo ha preferito lasciare il palazzetto prima della fine del match perché mai così scoraggiato. E’ impossibile mettere sulla graticola solo Tubertini se tra una parte della tifoseria esplode la protesta e l’altra neppure assiste più alle partite.

!banner!

Dieci sconfitte in tredici partite

Nove punti in classifica e terzultimo posto in graduatoria. Sono numeri che fanno male come una lama nel fianco dei supporters giallorossi. Stanchi di aspettare una squadra che non viene fuori. E probabilmente stanchi anche di una parte della dirigenza che continua a stare barricata dietro un comodo “decide il presidente”.