Un’altra vittoria esterna per la Tonno Callipo, che seppur con fatica, supera Verona al tiebreak

Nuova impresa per La Tonno Callipo che non si arresta. Un altro scoglio superato caparbiamente. Battuta in 5 set anche Verona. Due punti fondamentali per una vittoria rocambolesca. Quarto risultato positivo, per i ragazzi di coach Kantor, terzo consecutivo e secondo al tiebreak dopo Milano, sempre in trasferta.



I giallorossi confermano quindi le ambizioni di inizio campionato.



Una partita infinita in cui la Tonno Callipo non ha però perso di vista l’obiettivo, contro una squadra caparbia che per ben due volte ha ribaltato il risultato. Scenario già presentato domenica scorsa al PalaValentia.



Dopo aver dominato il primo set, Verona riacciuffa il risultato nel secondo parziale. Chiusi entrambi 23-25. Vibo prima, Verona dopo.

I giallorossi si portano nuovamente in vantaggio nel terzo set.



Quando i giochi sembrano ormai chiusi, ecco la pronta reazione dei padroni di casa che per la seconda volta ribaltano il risultato rimandando tutto al tiebreak.



E qui le cose si mettono subito bene per Verona che dà filo da torcere agli avversari per conquistare la vittoria. Ma Vibo non demorde e risponde mantenendo lucidità. Una risposta corale, piazzando un break di 6-0, che permette così di chiudere set e partita con il punteggio di 12-15.

Maria Chiara Sigillò