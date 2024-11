I giallorossi si preparano al mese di fuoco. Chiudere la regular season mantenendo la dodicesima posizione per poi affrontare meglio i play off 5^ posto

Prendere gli aspetti positivi della gara contro Verona e ripartire. Prossima ed ultima fermata Sora. La Tonno Callipo chiuderà in trasferta questa regular season. E lo farà contro l’attuale avversaria dei play off quinto posto, griglia che permetterebbe di staccare un pass per l’Europa.

Obiettivo: mantenere la dodicesima posizione

L’obiettivo dei giallorossi è quello di confermare la dodicesima posizione mantenendo così il vantaggio su Sora, tredicesima. Vantaggio che permetterebbe inoltre di disputare la prima delle due partite, e la eventuale bella, in casa al "PalaValentia". Marzo sarà dunque un mese intenso per i giallorossi, ma anche il mese delle risposte, dell’inversione di marcia per salvare la stagione. Un’ obiettivo però non impossibile da raggiungere per la Tonno Callipo, così come spiega il palleggiatore Marco Izzo.