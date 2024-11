Ecco gli incastri per mantenere l’attuale piazzamento che garantirebbe ai giallorossi di poter disputare la prima sfida di coppa in casa

Ultimo giro. Ultima giornata del girone d’andata. In Superlega si è arrivati quasi alla boa. Poi strada inversa e sfide a campi invertiti. Prima però c’è da assegnare ufficialmente gli ultimi pass d’accesso alla coppa Italia. La competizione tricolore del massimo torneo di pallavolo maschile italiano, infatti, ha già le sue qualificate ai quarti: Civitanova, Trentino, Modena e Perugia. Per loro il posto tra le migliori otto è garantito. Le altre quattro finaliste arriveranno dagli ottavi. Gruppone in cui si sono già assicurati una corsia preferenziale Piacenza, Verona e Monza. Tutte e tre avranno il vantaggio di giocare in casa lo spareggio. Arma in più che vorrà sfruttare anche la Callipo Vibo, oggi ottava ma a rischio posto privilegiato per via della sola lunghezza di vantaggio su Padova.

Gli incastri. Bonus che i vibonesi difenderebbero anche in caso di sconfitta al tie-break a Latina e conseguente successo in cinque parziali dei veneti su Verona, sfruttando il miglior quoziente set. Vibo sarebbe costretta a giocare il primo turno di coppa lontano da casa se perdesse 3-0 o 3-1 a Latina e Padova vincesse con lo stesso risultato nell’ultimo turno. In tutti gli altri casi la Callipo strapperebbe la qualificazione con la miglior classifica e quindi anche la possibilità di giocarsi le sue carte davanti al pubblico amico.

Alessio Bompasso