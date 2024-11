L'ok ufficiale arriva proprio dalla Lega Pallavolo Serie A. La Callipo disputerà le partite interne al palazzetto di Viale della Pace

Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata: la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giocherà le partite della SuperLega, stagione 2017-18 nella sua casa storica, il PalaValentia. Raggiunto l’obiettivo dei 2400 posti a sedere con i lavori in corso nelle ultime settimane all’interno del palazzetto di Viale della Pace.



Dunque è tutto pronto per l’esordio stagionale, in casa, appunto.

Si parte il 15 ottobre contro Civitanova. Mercoledì 11, invece si scenderà in campo per la Coppa.