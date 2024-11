I giallorossi si preparano alla gara decisiva di Coppa Italia contro la capolista Civitanova. Due i precedenti tra le due compagini, undici le gare in totale nella competizione in massima serie

Archiviato ormai il combattuto match contro Perugia, la Tonno Callipo si prepara alla seconda fondamentale gara di Coppa Italia. Partita da dentro o fuori, in trasferta, contro la corazzata Civitanova, valevole per i quarti di finale. Per la squadra di coach Kantor, dopo la gara del 14 dicembre contro Padova, sarà la seconda gara ad eliminazione diretta della stagione.

Per la Tonno Callipo sarà l’ottava partecipazione alla competizione. Per ritrovare la prima volta dei giallorossi in massima serie, bisogna fare un passo indietro. Era la stagione 2004/05 con una finalissima raggiunta persa poi contro Treviso.

Nella stagione successiva l’esperienza terminò ai quarti, così come nel 2008/09 dopo un’assenza di quattro anni. Negli anni successivi la Callipo ha invece sempre raggiunto l’obiettivo Final-Eight.

Vibo, ora, va alla ricerca della terza semifinale di Coppa. Tra le due compagini, sono due i precedenti, entrambi a favore di Civitanova. Il primo nella stagione 2008/09. Sulla panchina marchigiana c’era l’ex De Giorgi, il secondo 2010/11.

Sono ben undici le partite disputate dai giallorossi nella competizione in massima serie. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 20:30 in Diretta tv.

Maria Chiara Sigillò