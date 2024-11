Trasferta amara per la squadra di coach Kantor che torna sconfitta da Piacenza. I giallorossi lottano ma si arrendono al quarto set

Trasferta senza punti per la Tonno Callipo, battuta da Piacenza 3-1 al termine di una gara intensa e giocata ad alti ritmi da entrambe le parti.

Buona prestazione dei giallorossi, poco cinici e incisivi però nella parte cruciale del match. E così, Piacenza, sesta forza del campionato mette la freccia.

Dentro la partita Una partita equilibrata, nei tre set . La Tonno Callipo spinge su battuta e ricezione. Gli emiliani rispondo bene. Al termine dei due parziali il risultato è fermo sull’uno pari. La Tonno Callipo potrebbe quindi riaprire i giochi, riuscendoci solo in parte.

La squadra di coach Giuliani, seppur con qualche sbavatura riesce a far perdere la lucidità ai giallorossi che si arrendono. Piacenza chiude giochi e partita al quarto set con il punteggio di 25-21.

Dunque una partita dai mille volti e con numerosi colpi di scena. Gli emiliani riescono a ribaltare i pronostici che davano favorita la squadra di coach Kantor.

Maria Chiara Sigillò

Il prossimo turno Ma non c’è tempo per fermarsi a riflettere. lo sguardo ora è già verso il prossimo impegno e soli due giorni per prepararsi. La Tonno Callipo al PalaValentia ospiterà Verona. Un’altra forza del campionato.