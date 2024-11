Nonostante la pausa di campionato, intensa la settimana di lavoro dei giallorossi conclusa con l’allenamento congiunto con Lagonegro

Il campionato riprenderà dopo la pausa coppa Italia. Ma il lavoro per la Tonno Callipo non si è fermato. Ricca la settimana d’allenamento dei giallorossi conclusa con l’allenamento congiunto che oggi pomeriggio al PalaValentia ha visto scendere in campo i giallorossi e la compagine lucana di Lagonegro. Test probante per la squadra di coach Fronckowiak messa a dura prova dalla squadra di mister Falabella. Quattro i set giocati, i primi due con la seconda palla di contrattacco, gli ultimi due con il normale Rally Point System e 2-2 il risultato finale.

Il tecnico brasiliano ha fatto ruotare tutti i propri elementi a disposizione schierando inizialmente Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Il tecnico ospite Falabella ha puntato sull’ex palleggiatore giallorosso Kindgard, Milushev opposto, Fabi e Giosa al centro, Holt e Boscaini di banda, Sardanelli (prodotto del vivaio della Tonno Callipo) libero. Bene la Tonno Callipo soprattutto a muro nel primo parziale (vinto 15-11), mentre Lagonegro ha fatto suo il secondo set grazie a Milushev e alla prestazione di squadra a muro (8 block). Nel terzo set i padroni di casa hanno prevalso con scioltezza allungando progressivamente fino a conquistare il parziale con il punteggio di 25-16. Nel quarto ed ultimo set, Lagonegro si è imposta con il punteggio di 21-25 (con Roberti, ex Cinquefrondi, in evidenza). Ora fine settimana di riposo per Coscione e compagni che torneranno a lavorare in palestra e sul campo lunedì prossimo con una doppia seduta.

Parla il tecnico

«La squadra sta lavorando bene, abbiamo fatto una settimana con una qualità molto importante e anche dal punto di vista atletico abbiamo svolto un buon lavoro. Da questo allenamento è chiaro che volevamo qualcosa in più contro Lagonegro che è stato un ottimo avversario. In questo momento con lo staff stiamo lavorando su situazioni specifiche come la battuta o l’attacco di palla alta. La cosa importante è che tutto ciò di buono che facciamo dobbiamo esserlo in grado di farlo in partita».