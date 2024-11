Riprende la preparazione. Tonno Callipo a lavoro per studiare sotto tutti gli aspetti il prossimo impegno di una stagione infinita. Archiviati ormai i play off scudetto, battuti da Civitanova, i giallorossi sono ormai proiettati verso un altro importante capitolo da scrivere.

Tra due settimane infatti la Tonno Callipo scenderà in campo contro Ravenna. Al PalaValentia andrà in scena Gara 1 valida per i quarti di finale play off Challenge cup. Proprio tra le mura amiche la Callipo disputerà gli incontri decisivi. Da sfruttare perciò il fattore palazzetto che molto ha regalato durante la regular season.

Notizie dall'infermeria. Coach Kantor dovrà fare a meno, momentaneamente, di Rejlelk mentre ha ripreso ad allenarsi Baptiste Geiler. Il martello transalpino era fuori ormai da quasi un mese, a seguito dell’infortunio rimediato al Pala De Andrè proprio contro Ravenna. Dunque una pedina importante, dato che il francese insieme a Michalovic ha registrato le miglior prestazione durante questa stagione.

Chi è l'avversario. Ravenna non è di certo una formazione nuova per la tonno Callipo. E nei precedenti incontri l’ago della bilancia pende dalla parte dei giallorossi con cinque vittorie. Ma a conoscere bene gli emiliani è proprio il coach argentino che ha guidato la squadra nelle ultime due stagioni.

Maria Chiara Sigillò