La Tonno Callipo Vibo sarà regolarmente ai nastri di partenza anche del prossimo campionato di Superlega. Con due giornate di anticipo i giallorossi festeggiano la salvezza ancor prima di scendere in campo. Decisivo l’anticipo tra Monza e Siena che condanna i toscani alla retrocessione. Quattro, infatti, i punti che separavano Siena da Vibo in classifica. Solo con un successo pieno i senesi avrebbero potuto coltivare speranze di permanenza. Ininfluente quindi il match (l’ultimo in casa) di domani sera contro Milano e anche l’ultima partita di regular season contro Civitanova. La Tonno Callipo è salva.