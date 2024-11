Due volte avanti e due volte raggiunti i patavini crollano nell’ultimo e decisivo parziale. Splendida la battaglia tra i due martelli Maar e Barreto Silva

Una battaglia da centoquarantacinque minuti. Una partita infinita. Una maratona. A sottolineare quanto fossero scottanti i punti in palio al PalaValentia di Vibo tra Tonno Callipo e Padova. Chi dava per morta la formazione veneta si è dovuto ricredere subito. Patavini in gran spolvero in Calabria. D’altronde i motivi per battere i giallorossi di casa non mancavano dopo i due ko consecutivi tra campionato e coppa rifilati da Coscione e compagni.

Sfida a distanza. Padova mette la freccia due volte tra il primo ed il terzo set. La Callipo risponde di gran carriera tra il secondo il quarto. Nel mezzo lo scontro a distanza tra i due martelli, Maaar da un parte e Barreto Silva dall’altra, che da solo vale il prezzo del biglietto. I due trascinano i propri compagni al tie-break a suon di sberle sul teraflex. E quando sul cronometro sono già passate due ore abbondanti è Vibo a trionfare nell’ultimo e decisivo parziale chiuso 21-19 e dopo 5 palle match annullate da Padova. Prima vittoria del 2017 per i tonni giallorossi, ottava piazza difesa e Monza più vicina.