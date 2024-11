Il sogno scudetto si infrange al PalaValentia sul muro di Civitanova. La Tonno Callipo incassa la seconda sconfitta e saluta i play off. Ma i giallorossi rimangono in corsa per l’accesso alla Challenge Cup

Inarrestabile Civitanova si conferma la macchina da guerra che si è vista per tutta la regular season. Inutile dirlo, ampio il divario tra le due compagini. Civitanova infatti, in poco più di un’ora di gioco, archivia la pratica Tonno Callipo staccando il pass per le semifinali.

Da riconoscere certo alla squadra di coach Kantor la determinazione di aver comunque lottato contro la capolista indiscussa. Il sestetto giallorosso però si arrende alle raffiche di Juantorena e compagni.

La partita Il divario è evidente già nel primo set. Subito in vantaggio gli ospiti, a poco serve la risposta di Michalovic. Civitanova mantiene le distanze chiudendo il parziale 16-25. Stesso scenario nel secondo set. Civitanova sempre in vantaggio. Si chiude 18-25.

Nel terzo set la Tonno Callipo prova a ristabilire l’equilibrio, ci riesce solo in parte. L’errore sul finale però chiude set e partita con il risultato di 18-25.

Ancora una possibilità Ma i giallorossi rimangono in corsa nei play off per il quinto posto e dunque l’accesso alla Challenge Cup. Appuntamento il 26 marzo al PalaValentia contro la Ravenna.

Maria Chiara Sigillò