Giallorossi alla disperata ricerca di punti contro le due corazzate del campionato. Fronckowiak suona la carica: «Possiamo metterli in difficoltà se giochiamo con la mente libera»

La sconfitta contro Milano ancora brucia ma la Tonno Callipo Calabria non ha il tempo per leccarsi le ferite. I giallorossi di coach Fronckowiak sono chiamati nuovamente in campo. Dovranno affrontare 2 partite in quattro giorni. Si parte con Perugia domani. Poi nel weekend spazio a Modena. Due gare in trasferta contro due autentiche corazzate (capolista e terza in classifica) del torneo.

Qui Vibo Valentia

Una montagna da scalare quella che attende la squadra di coach Fronckowiak, ma c’è comunque lo spazio per poter tornare a casa con delle prestazioni importanti e, perché no, con qualche punto in cascina. Difficile, ma non impossibile l’obiettivo della Tonno Callipo che vuole affrontare la sfida in casa della compagine umbra in maniera spavalda e con il braccio libero. Consapevole che di fronte ci sarà una squadra di ben altra caratura, ma con la voglia di ben figurare e far sudare le classiche proverbiali sette camicie all’avversario. I giallorossi trascorreranno la settimana fuori: partenza prevista oggi pomeriggio, volo Lamezia Terme-Roma e in seguito trasferimento in autobus alla volta del capoluogo umbro con arrivo previsto in serata.

Il pre-gara di coach Marcelo Fronckowiak

«Ci attende una settimana durissima con due trasferte in casa delle squadre tra le più forti del campionato. Ma in questo momento più che pensare all'avversario, dobbiamo concentrarci su noi stessi. L'obiettivo è quello di provare a fare punti e contro Perugia dovremo giocare con la mente libera. Ho chiesto ai miei ragazzi di giocare con il braccio sciolto, di divertirsi. A sprazzi esprimiamo una buona pallavolo, ma dobbiamo essere più concreti nei momenti che contano».

Qui Perugia

Non conosce ostacoli la marcia della Sir Safety Conad Perugia. La compagine di coach Bernardi, dopo aver vinto la coppa Italia, ha surclassato la Diatec Trentino domenica scorsa nel match giocato al Pala Trento. Capolista del Campionato di SuperLega, Perugia giocherà un altro big-match contro l’attuale vice-capolista Cucine Lube Civitanova (match in programma sabato sera al Pala Evangelisti. Ragion per cui, il tecnico degli umbri potrebbe optare per un ragionevole turn-over contro la Tonno Callipo. D’altronde, Bernardi può contare su una panchina di sostanza e con giocatori che possono dire la loro al posto dei titolarissimi. E’ l’opposto serbo Atanasijevic il principale trascinatore di una squadra che non sta perdendo un colpo: Mvp nella finale di Bari contro Civitanova, il posto due classe 1991 si è ripetuto domenica scorsa a Trento con una prestazione magistrale (18 punti con il 63% in attacco).

I probabili “starting-seven”

Come detto, coach Bernardi potrebbe far rifiatare almeno un paio dei suoi top-player. Scaldano i motori il centrale Ricci e il martello Berger pronti, eventualmente, a prendere il posto di Podrascanin e Zaytsev. Per il resto Perugia potrebbe scendere in campo con De Cecco al palleggio, Atanasijevic opposto, Anzani al centro, Russell in posto 4 e Colaci libero. In casa Tonno Callipo, coach Fronckowiak potrebbe confermare lo schieramento sceso in campo contro Milano. Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero.

Precedenti ed ex

Sono sette i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore degli umbri avanti 5-2. L’unico ex di turno è Andrea Cesarini, secondo libero della Sir Safety Conad Perugia, a Vibo nella stagione 2014-15 in Serie A2 UnipolSai.

Arbitri

A dirigere il match la coppia arbitrale composta da Marco Zavater e Bruno Frapiccini. Zavater proveniente dal Comitato Fipav di Roma è in Serie A dal 2008. Frapiccini, proveniente dal Comitato Fipav di Ancona, è di ruolo dal 2002.