Con gli otto punti realizzati a Padova, Manuel Coscione vola nella speciale classifica che mette in fila i migliori palleggiatori di Superlega per punti realizzati

Una prestazione sontuosa per ricordare a tutti, qualora ce ne fosse bisogno, che lui è ancora uno dei migliori palleggiatori di serie A1. Una gara praticamente perfetta su uno dei campi più difficili di SuperLega. Lì dove nessuno fino a domenica era riuscito a strappare l’intera posta in palio. Un ruggito da tre punti che Padova ricorderà a lungo.

Come ricorderanno a lungo gli otto palloni, otto, scaraventati a terra da Manuel Coscione, palleggiatore/capitano della Tonno Callipo Calabria. Un bottino niente male per uno che di mestiere fa l’assist-man e non il bomber. Il più prolifico nel suo ruolo nell’ottava giornata di campionato. Il sesto per punti realizzati nella speciale classifica che mette uno dietro l’altro i palleggiatori di Superlega guidata dal registra di Trento, Simone Giannelli.

Sul mondflex patavino Coscione ha quasi raggiunto il suo record personale di punti realizzati in carriera in una partita che risale alla stagione 2008-09 quando all'epoca militava nel Martina Franca e nell'ultima giornata di campionato, nel match contro Trento vinto 3-2, realizzò 10 punti che gli valsero anche il premio di Mvp della partita. Riconoscimento che a Padova, invece, lo ha strappato il libero Davide Marra. Altro giallorosso sugli scudi in Veneto al pari dell’altro calabrese doc, Rocco Barone, un cecchino sotto rete. Il miglior bigliettino da visita da presentare al Piacenza che domani sbarcherà in Calabria per il turno numero 9 di campionato.