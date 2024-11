I giallorossi di coach Kantor saranno impegnati nel turno infrasettimanale valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Dopo l’impresa contro Padova, prima vittoria del 2017, la Tonno Callipo, in trasferta, proverà a bissare il risultato dell’andata contro Piacenza

Dietro le spalle l’impresa interna contro Padova, davanti agli occhi la trasferta di Piacenza. Così la Tonno Callipo si prepara alla sfida numero 261 in Superlega, considerate tutte le competizioni giocate in massima serie. Obiettivo consolidare l’ottavo posto e disputare i play off scudetto.

I giallorossi, reduci dall’importante successo al PalaValentia contro Padova, cercheranno di mantenere la scia positiva di risultati, nel penultimo turno infrasettimanale della Regular season. Match che chiuderà la 22^ giornata.

Dopo il primo successo del 2017, la squadra di coach Kantor ora punta alla prima vittoria lontana dalle mura amiche.



Obiettivi - L’avversario non è dei più semplici. Piacenza proverà infatti a riscattare il risultato dell’andata. Una sconfitta maturata al termine di una vera e propria battaglia con la rimonta dei giallorossi nel quarto set grazie alla battuta vincente di Baptiste Geiler. La Tonno Callipo proverà a bissare il successo, appunto e continuare a sognare i play off.

Ancora cinque gare, ancora cinque finali da giocare. Si riparte quindi da Piacenza, per collezionare così la centododicesima vittoria.