Gara di ritorno dei quarti di finali Challenge Cup. Dopo aver sprecato il primo match, giallorossi chiamati a vincere per riaprire i giochi e andare ad un eventuale Golden set

Continua così la corsa verso l'Europa della Tonno Callipo. Come con Sora, combattuta fino alla fine e strappata solo in Gara 3, quella contro Verona sarà un'altra battaglia. L'ennesima di questa stagione.

A Verona senza paura

Dopo aver sciupato l'occasione nella partita di andata dei quarti di finale in casa, Vibo proverà a riaprire in giochi sabato, nella gara di ritorno a Verona. Una vera e propria impresa per la squadra di coach Fronckowiak che però guarda alla sfida con ottimismo.

Ennesima impresa per la Tonno Callipo

Un'impresa difficile ma non impossibile per la Tonno Callipo dai mille volti che ha già dimostrato di poter ribaltare le situazioni. Una vittoria dei giallorossi porterebbe quindi al Golden set, un'altra carta da giocare quindi, tenendo così ancora accesa la speranza di poter ottenere un posto in Challenge cup.