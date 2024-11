Tre gare, tre finali. Obiettivo dei giallorossi mantenere l’ottavo posto e disputare i play off. Questi i prossimi impegni per la Tonno Callipo. Attenzione però, ad inseguire quella casella ci sono Ravenna e Latina. Avversarie delle ultime due gare nella Regular Season. Prima, però, c’è Sora. (In basso, i prossimi turni)

Tutto in tre gare. La Tonno Callipo si giocherà la qualificazione ai play off fino alla fine. Le due sconfitte con Piacenza prima e Verona dopo, complicano la corsa dei giallorossi. Ancora tre gare, dunque per poter sperare di disputare gli spareggi. Obiettivo: mantenere perciò l’ottavo posto.

Non solo Tonno Callipo. Attenzione però. La Tonno Callipo nelle ultime gare dovrà vedersela proprio con due dirette contendenti. Dopo Sora, prossima avversaria e da sempre scoglio insormontabile, la Tonno Callipo chiuderà la regular season con Latina al PalaValentia e Ravenna, in trasferta. Entrambe appaiate ai giallorossi in classifica con 26 punti. Entrambe determinate a strappare quella casella valida per i play off. Ravenna e Latina, inoltre, reduci da una vittoria. Si parte perciò domenica al PalaGlobo con l’avversaria di sempre. Il primo passo verso la qualificazione.

Prossimi turni (Regular season)

19 febbraio Sora-Vibo Valentia

22 febbraio Vibo Valentia-Latina

25 febbraio Ravenna-Vibo Valentia