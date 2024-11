Il centrale brasiliano ha prolungato di un altro anno la sua esperienza in Calabria. E’ la quarta conferma. Con Pieter Verhees forma una delle coppie centrali più forti del panorama pallavolistico italiano

E’ stato uno dei giocatori rivelazione dell’ultimo torneo di Superlega. Deivid Junior Costa, resterà in Calabria per un’altra stagione. La Tonno Callipo Vibo, ha infatti, dato il via libera alla sua riconferma.





Quarta conferma. Insieme a capitan Coscione al palleggio e al vice Marco Izzo, Davide Marra nel ruolo di libero, Junior Costa è il quarto pilastro giallorosso proveniente dall’annata scorsa, messo a disposizione di coach Tubertini.

Che coppia. Insieme a Pieter Verhees (209 punti stagionali) forma la coppia centrale titolare in un gruppo impreziosito dall’opposto statunitense Ben Patch e lo schiacciatore belga Francois Lecat ed il martello d’esperienza Jacopo Massari.

La stagione. Classe ‘88, Junior Costa ha disputato un ottimo campionato mettendo in mostra le proprie qualità fisiche e tecniche. Centrale possente ed esuberante, è stato decisivo nella seconda parte della stagione scorsa chiusa con 118 palloni messi a terra in attacco, 8 ace e 38 muri.



Alessio Bompasso