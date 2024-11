Domani alle 18 i giallorossi affronteranno Verona, penultima gara della stagione, ultima in casa, prima dei play-off quinto posto

Ancora due partite, ancora due possibilità per la Tonno Callipo. Dietro le spalle la sconfitta contro Trento nel turno infrasettimanale. Davanti agli occhi l'ultima partita in casa della regular season, sabato contro Verona, gara valevole per la penultima giornata di campionato. Dunque niente sosta per la squadra di Fronckowiak subito a lavoro. I giallorossi chiuderanno il cerchio in trasferta contro Sora, attualmente diretta concorrente, sotto di tre lunghezze.

Ancora due partite

Due partite per salvare una stagione deludente, prima di concentrarsi sulla post season. L'undici marzo infatti, si aprirò un'altra avventura per la Tonno Callipo, quella dei play off quinto posto, insieme a Latina, Sora appunto e Castellana Grotte.

Prima il campionato. Poi i play off

Step by Step. Prima Verona. Al “PalaValentia” arriverà la quinta forza del campionato, reduce da un'importante vittoria contro Milano. Ma la Tonno Callipo non potrà permettere sconti, soprattutto davanti al proprio pubblico. Vibo dovrà affrontare nel migliore dei modi questo finale di stagione per poi chiudere il bilancio e magari concentrarsi già sul prossimo campionato, senza tralasciare le voci che arrivano dai palazzi della lega. Il massimo torno di volley maschile potrebbe infatti ridimensionarsi, passando dalle 15 alle 12 squadre con il ripristino delle retrocessioni.